Хендерсон готовится к медосмотру в клубе Саудовской Аравии

Сегодня, 08:16
Хавбек Джордан Хендерсон близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Дэйва Окопа, в ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Аль-Иттифаком».
Сообщалось, что англичанин подпишет с саудовским клубом контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в неделю.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.
«Аль-Иттифак» летом этого года возглавил Стивен Джеррард, который выступал вместе с Хендерсоном за «Ливерпуль».