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Сегодня, 16:57

Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Артур Мело покинет клуб по окончании сезона.

«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу — его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», — цитирует жкрналист Фабрицио Романо Клоппа.

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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