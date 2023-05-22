Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»

Сегодня, 16:57
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Артур Мело покинет клуб по окончании сезона.
«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу — его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», — цитирует жкрналист Фабрицио Романо Клоппа.
Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в конце сезона-2022/23.
Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.