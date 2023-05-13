Клопп: «Ливерпуль» - привлекательный клуб даже без Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что клуб остается привлекательным, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы по-прежнему «Ливерпуль», и мы действительно привлекательны для многих игроков, не стоит об этом забывать. Вот почему меня этот факт не беспокоит. Без Лиги чемпионов все сложнее, особенно в долгосрочной перспективе, поэтому мы не должны позволить этому войти в привычку», — цитирует Sky Sports Клоппа.

После 35 матчей «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.