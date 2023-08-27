Клопп поставил победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» выше победы над «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы команды над «Ньюкаслом» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.

«Была ли это одна из моих лучших побед в качестве тренера? Конечно! Это было сложнее, чем игра с «Барселоной» [в Лиге чемпионов в 2019 году], потому что мы играли не на «Энфилде». Боже, мне это так понравилось! В перерыве я сказал, что если мы изменим исход встречи, то сможем потом рассказывать об этом нашим внукам. Я увижу своего через 10 дней. За мою карьеру, которая насчитывает более 1000 [матчей], у меня никогда не было ничего подобного. Против такой команды, как «Ньюкасл». В такой атмосфере», — приводит Goal слова Клоппа.

«Ливерпуль» с 7 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» расположился на 13-й позиции, имея в активе 3 очка. В следующем туре команда Клоппа сыграет против «Астон Виллы» (3 сентября), а «сороки» встретятся с «Брайтоном» (2 сентября).