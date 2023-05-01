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Сегодня, 09:59

Клопп восхитился работой Де Дзерби в «Брайтоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу Роберто де Дзерби в «Брайтоне». Специалист возглавил английский клуб в сентябре 2022 года.

«Брайтон» в этот уик-энд провел один из лучших матчей, которые я видел в своей жизни. Хочу сказать: Роберто де Дзерби — это вау. Они позади нас с двумя играми в запасе, «Астон Вилла» тоже хороша. Если мы обгоним их, то это уже будет успехом", — цитирует Клоппа BBC Sport.

«Брайтон» разгромно обыграл «Вулверхэмптон» — со счетом 6:0. «Брайтон» идет на 8-й строчке в таблице АПЛ, «Ливерпуль» располагается на 5-м месте.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Роберто Де Дзерби
Юрген Клопп
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