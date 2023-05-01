КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:48

Тен Хаг — о Фернандеше: «Без таких футболистов не выигрываются трофеи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победного матча против «Астон Виллы» (1:0) оценил игру Бруну Фернандеша, который забил единственный гол в этом матче.

«Фернандеш — крутой футболист. Несколько недель назад поднимался вопрос о его капитанстве, это было безумием, потому что Бруну — явный лидер. Он является примером для подрастающего поколения «МЮ». Без таких футболистов не выигрываются трофеи», — цитирует тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провел 31 матч, отметившись шестью голам и семью ассистами.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Шахматная корона отправляется в Китай, Непомнящий — в турнир претендентов
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железной инфраструктуре Павлограде
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
В ГД предложили обязать выпускников-бюджетников работать по распределению
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крис Уоддл оценил последние выступления «Ливерпуля»