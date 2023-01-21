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Сегодня, 07:02

Клопп впечатлен тратами «Челси» в текущее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Челчи» поделился мнением о трансферах лондонцев в зимнее окно.

«Интересно наблюдать за их расходами. Не могу это объяснить. Если это реальные цифры, то они впечатляют. Но мы не будем переживать о тратах наших конкурентов. Конечно, нужно обращать внимание на такие моменты, однако есть и другие важные аспекты», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В зимнее трансферное окно в «Челси» перешли шесть футболистов: Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик и Мадуэке. Самой дорогой сделкой лондонского клуба стал трансфер украинца Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 21 января, на «Энфилде». Начало — в 15.30 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
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