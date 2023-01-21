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Сегодня, 06:28

Поттер: «Уверен, что «Ливерпуль» преодолеет все трудности и исправит свое положение»

Поттер рассказал, чего ждет от матча «Ливерпуля» с «Челси»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Нам будет противостоять одна из лучших команд АПЛ, которую возглавляет один из лучших тренеров мира. Клопп — невероятный тренер. Уверен, что «Ливерпуль» преодолеет все трудности и исправит свое положение. Мы все знаем, на что способна эта команда», — цитирует Поттера Football.London.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 21 января, на «Энфилде». Начало — в 15.30 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Челси
Грэм Поттер
Юрген Клопп
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