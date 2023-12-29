Клопп заявил, что «Ливерпуль» готов к отъезду Салаха в сборную Египта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о скором отъезде Мохамеда Салаха в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций — 2024.

«Это не первый раз. В прошлом у нас было еще хуже, когда и Мо, и Мане уезжали, но мы всегда справлялись с этим.

Мы знали, что Кубок Африки время от времени случается и Мо должен поехать. И Кубок Азии тоже. Мы знали это, и теперь нам нужно с этим смириться, и мы это сделаем», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В этом сезоне Салах провел 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Стоимость 31-летнего игрока составляет 65 миллионов.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.