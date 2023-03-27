Конте обратился к болельщикам после ухода из «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в социальной сети обратился к болельщикам после ухода из клуба.

«Футбол — это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особое внимание хочу уделить фанатам, которые всегда выражали мне поддержку и признательность. Было незабываемо слышать, как они поют мое имя. Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Конте.

Об увольнении Конте стало известно сегодня, 27 марта. Итальянец возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.