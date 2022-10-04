Конте объяснил, почему в состав «Тоттенхэма» не попадает новичок команды Спенс

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему защитник Джед Спенс не попадает в состав команды.

«Болельщики должны оставаться фанатами. Они могут думать что угодно, но я каждый день вижу, что происходит во время тренировки. Я стараюсь делать все возможное, выбор за мной. Если я решил не выбирать одного игрока, возможно, потому что он не готов», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

22-летний англичанин перешел в «Тоттенхэм» из «Мидлсбро» в летнее трансферное окно. На его счету выход на замену в концовке матча с «Ноттингем Форест» (2:0).