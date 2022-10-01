«Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Нью Касл» в гостях разгромил «Фулхэм»

1 октября, 19:10
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:1.
У «Кристал Пэлас» единственный гол на 7-й минуте забил Одсонн Эдуар. У «Челси» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Конор Галлахер, вышедший на замену на 76-й минуте.
«Челси» располагается на 5-м месте в турнирной таблице, набраав 13 очков, «Кристал Пэлас» — на 16-м месте с 6 очками.
В другом матче «Нью Касл» в гостях разгромил «Фулхэм» — 4:1.
У победителей забитыми мячами отметились Джозеф Уиллок, Шон Лонгстафф и Мигель Альмирон, сделавший дубль. У хозяев забитый мяч на счету Бобби Рида.
«Ньюкасл» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Фулхэм» — на 8-м месте с 11 очками.
Матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Брентфорд» закончился без забитых мячей — 0:0.
«Борнмут» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» занимает 10-е место с 10 очками.
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