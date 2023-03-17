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Сегодня, 11:20

«Кристал Пэлас» объявил об увольнении Патрика Виейра

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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра покидает свой пост. В клубе считают, что это поможет команде сохранить прописку в чемпионате Англии.

«Мы очень сожалеем, что было принято это трудное решение. Результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение в чемпионате, поэтому мы почувствовали, что необходимы изменения, чтобы обеспечить нам лучшие шансы на сохранение места в АПЛ», — цитирует официальный сайт клуба председателя совета директоров «Кристал Пэлас» Стива Пэриша.

46-летний француз возглавлял лондонцев с лета 2021 года. Под его руководством команда провела 74 матча, в которых одержала 22 победы, 24 раза сыграла вничью и уступила в 28 встречах.

В текущем сезоне «Кристал Пэлас» с 27 очками занимает 12 место в АПЛ после 27 туров.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
Патрик Виейра
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