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Сегодня, 16:37

Лемина согласовал условия личного контракта с «Вулверхэмптоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Марио Лемина близок к переходу в «Вулверхэмптон», пишет журналист Николо Скира.

Футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом, который будет рассчитан на четыре года.

Лемина перешел в «Ниццу» в 2021 году из «Саутгемптона». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ницца
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