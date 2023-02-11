«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Лестеру»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1.

В составе «шпор» отличился хавбек Родриго Бентанкур.

За «Лестер» забили полузащитники Нампалис Менди, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и нападающий Келети Ихеаначо.

«Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 23 матча.

«Лестер» занимает 13-е место с 24 очками за 22 игры.

«Вулверхэмптон» в меньшинстве переиграл «Саутгемптон» — 2:1. В составе проигравших отличился полузащитник Карлом Жонас и защитник Ян Беднарек, который забил автогол. Победу «волкам» принес гол хавбека Жоау Гомес на последних минутах встречи.

«Фулхэм» переиграл «Ноттингем Форест» — 2:0. В составе победителей отметились нападающий Виллиан и форвард Манор Соломон.