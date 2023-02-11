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Англия

Сегодня, 19:56

«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Лестеру»

Виталий Косик
Корреспондент
Сон Хын Мин и Харри Суттар.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1.

В составе «шпор» отличился хавбек Родриго Бентанкур.

За «Лестер» забили полузащитники Нампалис Менди, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и нападающий Келети Ихеаначо.

«Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 23 матча.

«Лестер» занимает 13-е место с 24 очками за 22 игры.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
4:1
Тоттенхэм Хотспур

«Вулверхэмптон» в меньшинстве переиграл «Саутгемптон» — 2:1. В составе проигравших отличился полузащитник Карлом Жонас и защитник Ян Беднарек, который забил автогол. Победу «волкам» принес гол хавбека Жоау Гомес на последних минутах встречи.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:2
Вулверхэмптон Уондерерс

«Фулхэм» переиграл «Ноттингем Форест» — 2:0. В составе победителей отметились нападающий Виллиан и форвард Манор Соломон.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:0
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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