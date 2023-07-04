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Сегодня, 20:15

«Лидс» объявил о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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«Лидс» официально объявил о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

Соглашение со специалистом подписано до 2027 годда.

В «Лидсе» Фарке сменил Сэма Аллардайса, с которым клуб расстался по окончании сезона-2022/23, из-за того что команда выбыла из АПЛ.

Ранее Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге.

До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.

Футбол
ФК Лидс
Даниэль Фарке
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