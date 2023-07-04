Маунт подтвердил, что покидает «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт подтвердил, что покидает лондонский клуб. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Хавбек отметил, что на фоне информации, которая была в СМИ последние полгода, ни для кого не станет сюрпризом, что он принял решение покинуть клуб.

«Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры», — сказал Маунт.

В конце обращения футболист пожелал болельщикам «Челси» всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что 24-летний англичанин подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «5+1».

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действовал до конца июня 2024 года.