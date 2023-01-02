«Ливерпуль» готов предложить 44 миллиона фунтов за игрока «Вулверхэмптона» Нунеса

2 января, 23:53
«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.
По информации The Telegraph, «красные» готовы предложить около 44 миллионов фунтов за трансфер 24-летнего португальца. «Ливерпуль» интересовался хавбеком еще летом, но тогда он перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.
На счету Нунеса 14 матчей в АПЛ, в которых он отметился результативной передачей. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.