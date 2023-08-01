Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:15

Календарь «Ливерпуля» на август: расписание всех матчей команды Клоппа

13 августа «Ливерпуль» сыграет матч 1-го тура АПЛ с «Челси»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото AFP
Telegram Дзен

Стало известно расписание и календарь игр «Ливерпуля» на август 2023 года.

Команда тренера Юргена Клоппа проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи и три игры в АПЛ.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в АПЛ 11 августа.

«Ливерпуль»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 21.00. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Дармштадт»

13 августа. 18.30. АПЛ, 1-й тур. «Челси» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция

19 августа. 17.00. АПЛ, 2-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут»
Онлайн-трансляция

27 августа. 18.30. АПЛ, 3-й тур. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Ливерпуля» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Йошко Гвардиол, Килиан Мбаппе. АПЛ, трансферы: «Бавария» готовит рекордную сумму ради Кейна, «Ливерпуль» хочет Мбаппе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» победил «Балтику» благодаря голам Бонгонды и Промеса
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В новом сезоне АПЛ арбитры будут добавлять к таймам много времени как на ЧМ-2022

«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 миллионов евро