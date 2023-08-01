Календарь «Ливерпуля» на август: расписание всех матчей команды Клоппа

Стало известно расписание и календарь игр «Ливерпуля» на август 2023 года.

Команда тренера Юргена Клоппа проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи и три игры в АПЛ.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в АПЛ 11 августа.

«Ливерпуль»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 21.00. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Дармштадт»

13 августа. 18.30. АПЛ, 1-й тур. «Челси» — «Ливерпуль»

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19 августа. 17.00. АПЛ, 2-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут»

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27 августа. 18.30. АПЛ, 3-й тур. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

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Полный календарь и результаты игр «Ливерпуля» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».