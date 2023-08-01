В новом сезоне АПЛ арбитры будут добавлять к таймам много времени как на ЧМ-2022

Судейство
Сегодня, 04:43
Со следующего сезона для судей английской премьер-лиги будут действовать новые принципы.
По информации Sky Sports, арбитры получили рекомендации жестче наказывать за затяжку времени и за несогласие с их решениями. Также к таймам будут добавлять много компенсированного времени в стиле чемпионата мира-2022.
На последнем мировом первенстве у судей были рекомендации компенсировать все минуты, во время которых мяч был вне игры: ВАР, штрафные, споры, пенальти и другое. Потраченное время учитывает резервный судья.