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Судейство

Сегодня, 04:43

В новом сезоне АПЛ арбитры будут добавлять к таймам много времени как на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Со следующего сезона для судей английской премьер-лиги будут действовать новые принципы.

По информации Sky Sports, арбитры получили рекомендации жестче наказывать за затяжку времени и за несогласие с их решениями. Также к таймам будут добавлять много компенсированного времени в стиле чемпионата мира-2022.

На последнем мировом первенстве у судей были рекомендации компенсировать все минуты, во время которых мяч был вне игры: ВАР, штрафные, споры, пенальти и другое. Потраченное время учитывает резервный судья.

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