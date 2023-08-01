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Сегодня, 09:15

Календарь «Манчестер Сити» на август: расписание матчей всех турниров

«Манчестер Сити» сыграет матч за Суперкубок УЕФА 16 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболист Джек Грилиш.
Джек Грилиш.
Фото Reuters
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Старт сезона у команды Хосепы Гвардиолы будет насыщенным. «Ман Сити» сыграет в двух матчах за новые трофеи — в Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. Также лучший клуб Англии и победителя Лиги чемпионов ждут три матча в новом сезоне премьер-лиги (два выездных и один домашний).

«Манчестер Сити»: расписание матчей в августе 2023

6 августа. 18.00 (время начала матча — московское). «Манчестер Сити» — «Арсенал» (Суперкубок Англии)

11 августа. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити» (премьер-лига)
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16 августа. 22:00. «Манчестер Сити» — «Севилья» (Суперкубок УЕФА)
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19 августа. 22.00. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

27 августа. 16:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Сити» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

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ФК Манчестер Сити
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