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Сегодня, 18:00

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Мохамед Салах и тренер Юрген Клопп.
Мохамед Салах (слева) и Юрген Клопп.
Фото Reuters
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17 декабря «Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Ливерпулем» в матче 17-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Энфилд». Начало — в 19.30 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ». На сайте «СЭ» также идет текстовая трансляция игры «Ливерпуль» — «МЮ».

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» тренера Эрика тен Хага набрал 27 очков, занимая седьмое место в АПЛ. «Ливерпуль» Юргена Клоппа находится на первой строчке чемпионата с 37 баллами.

Ранее «МЮ» во второй раз в истории завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Последний раз команда оказывалась четвертой в группе в сезоне-2005/06 с 4 баллами за 6 игр. Это клубный антирекорд по очкам в турнире.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Мохамед Салах и&nbsp;Андре Онана. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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