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Сегодня, 16:33

Голкипер «МЮ» Онана – о своей игре: «Хотите сказать, что за полгода лучший вратарь ЛЧ может стать худшим в мире?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андре Онана.
Фото Reuters
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на критику в свой адрес.

«Если говорить о моем сезоне за «Манчестер Юнайтед» на данный момент, я не счастлив, потому что я знаю, что могу играть намного-намного лучше. Я делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас.

Но послушайте, вы хотите сказать мне, что чза полгода лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет. Все временно. Я знаю, что все будет хорошо. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра», – сказал Онана Sky Sports.

В сезоне-2022/23 Онана в составе «Интера» дошел до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).

В летнее трансферное окно 27-летний камерунец перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел за команду 24 матча, пропустил 39 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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