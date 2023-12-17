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Сегодня, 18:37

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на матч 17-го тура АПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш пропускает игру из-за перебора желтых карточек. С капитанской повязкой выйдет Скотт Мактоминей.

«Ливерпуль»: Аллисон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Гравенберх, Эндо, Собослаи, Диас, Салах, Нуньес.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Эванс, Варан, Шоу, Амрабат, Майну, Мактоминей, Антони, Гарначо, Хойлунд.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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