«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на матч 17-го тура АПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш пропускает игру из-за перебора желтых карточек. С капитанской повязкой выйдет Скотт Мактоминей.

«Ливерпуль»: Аллисон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Гравенберх, Эндо, Собослаи, Диас, Салах, Нуньес.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Эванс, Варан, Шоу, Амрабат, Майну, Мактоминей, Антони, Гарначо, Хойлунд.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».