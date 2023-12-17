Сегодня, 18:37
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на матч 17-го тура АПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш пропускает игру из-за перебора желтых карточек. С капитанской повязкой выйдет Скотт Мактоминей.
«Ливерпуль»: Аллисон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Гравенберх, Эндо, Собослаи, Диас, Салах, Нуньес.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Эванс, Варан, Шоу, Амрабат, Майну, Мактоминей, Антони, Гарначо, Хойлунд.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».