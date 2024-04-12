«Ливерпуль» может летом предложить новый контракт Диасу с повышением зарплаты

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«Ливерпуль» рассматривает возможность предложения нового контракта вингеру Луису Диасу, сообщает журналист Пипе Сьерра.
По информации источника, 27-летнему колумбийцу могут предложить новое соглашение с повышением зарплаты летом, поскольку интерес к нему проявляют другие топ-клубы.
Действующий контракт Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча за команду, забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.