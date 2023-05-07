«Ливерпуль» может назначить Шмадтке на должность спортивного директора

Бывший спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке может занять аналогичную должность в «Ливерпуле», информирует The Telegraph.

По данным источника, стороны уже провели переговоры. 59-летний специалист является фаворитом на замену Юлиану Уорду, который решил оставить свой пост по окончании этого сезона.

Руководство «Ливерпуля» считает, что Шмадтке разделяет взгляды главного тренера команды Юргена Клоппа на футбол. Функционер покинул «Вольфсбург» в январе 2023 года.

«Ливерпуль» занимает пятое место в текущем сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа набрала 62 очка в 35 матчах.