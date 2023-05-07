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Тарковски: «Я полностью сосредоточен на «Эвертоне». Не жалею, что присоединился к этому клубу»

Мария Гусева
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Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски сообщил, что не сожалеет о своем переходе в клуб.

«Я полностью сосредоточен на «Эвертоне», и я точно не жалею, что присоединился к этому клубу, — цитирует Sky Sports Тарковски. — Я действительно говорил это последние несколько недель: если мы делаем свою работу, нам не нужно беспокоиться о том, что делают другие команды. Мы должны сосредоточиться только на себе».

Тарковски перешел в «Эвертон» летом 2022 года. Срок контракта 30-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 34 матчах.

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