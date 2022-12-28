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Сегодня, 16:54

«Ливерпуль» нацелился на чемпиона мира в составе сборной Аргентины Макаллистера

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в приобретении полузащитника сборной Аргентины и «Брайтона» Алексиса Макаллистера, сообщает La Repubblica.

Футболистом также интересуются «Ювентус», «Челси», «Арсенал» и «Атлетико».

По информации издания, интерес топ-клубов к аргентинскому хавбеку появился после его выступления на ЧМ-2022 в Катаре. Макаллистер принял участие в шести матчах на мировом первенстве, забил один гол и отдал результативную передачу. Вместе с командой он стал чемпионом мира, переиграв в финале турнира Францию (3:3, пенальти — 4:2).

24-летний полузащитник выступает за «Брайтон» с января 2020 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Макаллистер сыграл за команду из Брайтона 14 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 42 миллиона евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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ФК Ливерпуль
ФК Челси
ФК Ювентус
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