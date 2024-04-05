«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по владению мячом

Сегодня, 10:20
«Ливерпуль» в матче 31-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (3:1) установил рекорд лиги по владению мячом, сообщает Opta Sports.
По информации источника, мерсисайдцы владели мячом 83,1 процента времени встречи.
В прошедшей игре голами за красных отличились Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя «Арсенал» на 2 очка. «Манчестер Сити», идущий третьим, отстает от лидера на 3 очка.