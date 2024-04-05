Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:20

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по владению мячом

Telegram Дзен

«Ливерпуль» в матче 31-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (3:1) установил рекорд лиги по владению мячом, сообщает Opta Sports.

По информации источника, мерсисайдцы владели мячом 83,1 процента времени встречи.

В прошедшей игре голами за красных отличились Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя «Арсенал» на 2 очка. «Манчестер Сити», идущий третьим, отстает от лидера на 3 очка.

Источник: Opta Sports
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Шеффилд Юнайтед
Обсудить
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энцо Фернандес недоволен положением «Челси» в турнирной таблице АПЛ

Тренер «Челси» Почеттино — об эмоциях во время игр: «Я не клоун. Мне нужно быть спокойным»