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Сегодня, 10:30

Тренер «Челси» Почеттино — об эмоциях во время игр: «Я не клоун. Мне нужно быть спокойным»

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал бурное празднование победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Страсть — это не значит быть сумасшедшим человеком на боковой линии. В конце матча — пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным на боковой линии», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

52-летний Почеттино возглавил «аристократов» в июле 2023 года. Контракт аргентинского специалиста с синими рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Sky Sports
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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