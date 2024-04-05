Тренер «Челси» Почеттино — об эмоциях во время игр: «Я не клоун. Мне нужно быть спокойным»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал бурное празднование победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Страсть — это не значит быть сумасшедшим человеком на боковой линии. В конце матча — пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным на боковой линии», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

52-летний Почеттино возглавил «аристократов» в июле 2023 года. Контракт аргентинского специалиста с синими рассчитан до конца июня 2025 года.