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Сегодня, 16:52

«Ливерпуль» увеличил предложение «Саутгемптону» по Лавиа

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» сделал новое предложение по переходу полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы хотят выкупить игрока за 42 миллиона фунтов стерлингов. По данным источника, «святые» отклонят предложение, так как хотят выручить за игрока 50 миллионов.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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