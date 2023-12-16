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Сегодня, 21:08

«Лутон» сделал заявление о состоянии Локьера, у которого произошла остановка сердца в матче с «Борнмутом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Том Локьер потерял сознание в матче «Борнмут» — «Лутон».
Фото Reuters
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«Лутон» на официальном сайте сообщил, что капитан команды Том Локьер находится в сознании.

29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте матча против «Борнмута» в 17-м туре АПЛ. Встречу отменили после консультации арбитра с представителями обеих команд.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана «Лутона» произошла остановка сердца на поле, но к моменту, когда его уносили на носилках, он уже пришел в сознание.

Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих сторон.

Тома перевели в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильное и в настоящее время он проходит дальнейшие обследования в присутствии своей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые сообщения для Локса», – сказано в заявлении клуба.

С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ.

Футбол
Лутон Таун
ФК Борнмут
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