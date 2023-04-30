Ляпорт и Люка Эрнандес находятся в шорт-листе «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и защитник «Баварии» Люка Эрнандес попали в сферу интересов «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

По информации источника, парижане находятся в поисках левоногого центрального защитника, который сможет присоединиться к клубу в летнее трансферное окно. В клубе хотят усилить позицию из-за неопределенности с будущим Серхио Рамоса и травмы Преснеля Кимпембе.

После 32 туров «ПСЖ» с 75 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая «Марсель», занимающий вторую строчку, на 8 очков.