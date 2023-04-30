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Сегодня, 14:00

Ляпорт и Люка Эрнандес находятся в шорт-листе «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и защитник «Баварии» Люка Эрнандес попали в сферу интересов «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

По информации источника, парижане находятся в поисках левоногого центрального защитника, который сможет присоединиться к клубу в летнее трансферное окно. В клубе хотят усилить позицию из-за неопределенности с будущим Серхио Рамоса и травмы Преснеля Кимпембе.

После 32 туров «ПСЖ» с 75 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая «Марсель», занимающий вторую строчку, на 8 очков.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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