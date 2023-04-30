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Сегодня, 13:55

Клопп — о «Челси»: «Нельзя просто так купить лучших футболистов и ждать, что это сработает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Челси» и их результатах в текущем сезоне.

«Я немного сочувствую «Челси». Нельзя просто так собрать вместе лучших игроков и ждать, что это сработает. У вас не может быть двух раздевалок. Вы должны создавать отношения», — приводит слова Клоппа итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Челси» потратил около 365 миллионов евро на зимние трансферы.

Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 32 тура.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
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