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Сегодня, 09:27

Магуайр готов уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр готов покинуть клуб после того, как его лишили капитанской повязки.

По данным источника, 30-летний англичанин был разозлен, шокирован и расстроен, когда главный тренер «красных льяволов» Эрик тен Хаг сообщил ему о своем решении. Магуайр понимает, что его время на «Олд Траффорд» подходит к концу.

Сообщается, что защитник готов рассмотреть предложения от «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Челси», которые проявили к нему интерес.

Действующий контракт Магуайра с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник: The Sun
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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