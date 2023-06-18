Магуайр может уйти в аренду в «Астон Виллу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр этим летом может покинуть команду, сообщает iNews.

По данным источника, в игроке заинтересована «Астон Вилла». Клуб может арендовать игрока на сезон.

Сам футболист хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в основе. Однако с учетом приближающегося Евро-2024 Магуайру важно играть как можно больше.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить защитнику 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.