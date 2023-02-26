Магуайр поделился мнением о предстоящем финальном поединке против «Ньюкасла» в Кубке лиги

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего финального поединка против «Ньюкасла» в Кубке лиги.

«Команда серьезно относится к каждому турниру, в котором принимает участие. Мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. «МЮ» участвует в каждом турнире и претендует на победу. Завоевание трофеев — это о нашем клубе», — цитирует игрока Manchester Evening News.

Финал Кубка английской лиги состоится в воскресенье, 26 февраля. Начало — в 19.30 мск.