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Сегодня, 10:26

Магуайр поделился мнением о предстоящем финальном поединке против «Ньюкасла» в Кубке лиги

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего финального поединка против «Ньюкасла» в Кубке лиги.

«Команда серьезно относится к каждому турниру, в котором принимает участие. Мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. «МЮ» участвует в каждом турнире и претендует на победу. Завоевание трофеев — это о нашем клубе», — цитирует игрока Manchester Evening News.

Финал Кубка английской лиги состоится в воскресенье, 26 февраля. Начало — в 19.30 мск.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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