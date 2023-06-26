Макаллистр рассказал о настрое на игру за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал, чего хочет добиться в новой команде. Он также рассказал о том, какие игроки нужны главному тренеру Юргену Клоппу.

«Клопп сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями. Я всегда был таким, а после чемпионата мира стал еще сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким», — цитирует игрока издание Mirror.

24-летний аргентинец перешел в «Ливерпуль» этим летом из «Брайтона». В минувшем сезоне провел 35 матчей за «чаек» в АПЛ, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.