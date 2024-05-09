Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

9 мая, 23:59

«Байер» ушел от поражения в матче с «Ромой» на 90+7-й минуте и вышел в финал Лиги Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Байер» дома сыграл вничью с «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:2.

У римлян дважды реализовал пенальти Леандро Паредес, он отличился на 43-й и на 66-й минутах.

На 82-й минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини забил в свои ворота. На 90+7-й минуте защитник «Байера» Йосип Станишич сравнял счет и спас свою команду от поражения.

«Байер» обыграл «Рому» по сумме двух встреч со счетом 4:2 и вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Также команда из Леверкузена спасла свою рекордную серию без поражений, которая теперь составляет 49 матчей подряд. «Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Рома

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
3
19
Читайте также
В 2024 году традиционные выходные на майские праздники были разделены на две части по четыре дня
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

«Байер» установил рекордную серию без поражений в европейском футболе