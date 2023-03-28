Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:47

Мама русского голкипера «Арсенала» Федорущенко: «Когда Алексею было 10 лет, мы поняли: надо отдавать его на футбол»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Юлия Федорущенко, мама российского голкипера лондонского «Арсенала» Алексея Рохаса Федорущенко, рассказала, как ее сын начал заниматься футболом.

«В Англии во всех городах, во всех деревнях есть футбольные команды. Когда Алексею было 10 лет, его отобрали в школьную команду для участия в областных соревнованиях. И он там себя очень достойно показал. Еще между школами проводятся соревнования по пенальти: юные игроки в перерыве матчей взрослых соревнуются в 11-метровых. И вот тогда же — лет в 10 — Алексей в качестве вратаря выиграл такой школьный турнир по пенальти. И мы тогда поняли: видимо, надо окончательно отдавать его на футбол», — приводит Sport24 слова Юлии Федорущенко.

В текущем сезоне 17-летний российский вратарь играет за команду «Арсенал U-18».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-28-mama-russkogo-vratarya-arsenala-fedorushchenko-kogda-alekseyu-bylo-let-10-my-ponyali-nado-otdavat-yego-v-futbol
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русский вратарь «Арсенала» Федорущенко — об Артете: «Заметно, какой он умный»

Нагельсманн до лета не будет рассматривать предложения о работе