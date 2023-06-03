«Манчестер Сити» победил «МЮ» в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер «Юнайтед» (2:1) в матче финала Кубка Англии. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган. Дважды ему ассистировал хавбек Кевин Де Брейне. За «МЮ» отличился Бруну Фернандеш с пенальти.

«Ман Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.