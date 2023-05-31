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Сегодня, 20:27

«Манчестер Сити» начал переговоры с полузащитником «Челси» Ковачичем

Мария Гусева
Матео Ковачич.
Фото Reuters
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» приступил к переговорам с агентами 29-летнего хорвата. Клуб обсуждает с представителями игрока условия личного контракта.

Сообщается, что «Челси» готов продать Ковачича, осуществляя масштабную перестройку состава. Переговоры продолжатся в ближайшее время.

Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Матео Ковачич
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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