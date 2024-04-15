Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:38

«Манчестер Сити» нашел замену Де Брейне в «Ньюкасле»

Telegram Дзен

Руководство «Манчестер Сити» определилось с возможной заменой полузащитнику клуба Кевину Де Брейне, сообщает Fichajes.

По информации источника, ближайшим летом «горожане» планируют подписать хавбека «Ньюкасла» Бруну Гимарайнша. Сумма предполагаемого трансфера может составить 100 миллионов фунтов стерлингов. Также на 26-летнего бразильца претендует «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в приобретении Де Брейне заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. Всего за команду он провел 101 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

Источник: Fichajes
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
4
0
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Politico назвала причину отказа Байдена выступать с обращением после атаки Ирана
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Моуринью может возглавить «Вест Хэм»