«Манчестер Сити» нашел замену Де Брейне в «Ньюкасле»

Руководство «Манчестер Сити» определилось с возможной заменой полузащитнику клуба Кевину Де Брейне, сообщает Fichajes.

По информации источника, ближайшим летом «горожане» планируют подписать хавбека «Ньюкасла» Бруну Гимарайнша. Сумма предполагаемого трансфера может составить 100 миллионов фунтов стерлингов. Также на 26-летнего бразильца претендует «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в приобретении Де Брейне заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. Всего за команду он провел 101 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.