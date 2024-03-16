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16 марта, 18:15

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Трансляция игры «Ман Сити» — «Ньюкасл» пройдет во ВКонтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Эрлин Холанн (слева) и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» 16 марта дома на стадионе «Этихад» примет «Ньюкасл» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ман Сити» — «Ньюкасл» будет доступна в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. Узнать о ключевых событиях встречи «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Англии «горожане» прошли «Лутон Таун» (8:2). «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами.

Команда главного тренера Эдди Хау в 1/8 финала Кубка победила в серии пенальти «Блэкберн» (1:1, 4-3 по пен.). В чемпионате страны «Ньюкасл» идет на 10-м месте с 40 очками после 28 туров.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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