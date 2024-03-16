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16 марта, 18:30

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Трансляция игры «МЮ» — «Ливерпуль» пройдет во ВКонтакте 17 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» 17 марта примет «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Игра в городе Манчестер на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 18.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «МЮ» — «Ливерпуль» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Англии команда Эрика тен Хага прошла «Ноттингем Форест» (1:0), а подопечные тренера Юргена Клоппа победили с разгромным счетом «Саутгемптон» (3:0).

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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