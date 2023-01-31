«Манчестер Сити» отказался отпустить Бернарду Силву в «Барселону»

«Манчестер Сити» не отпустил полузащитника Бернарду Силву в «Барселону», сообщает AS.

В последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего полузащитника сборной Португалии. Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом.

«Ман Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барса» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Силва провел 19 матчей за команду в премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.