«Манчестер Сити» отказался отпустить Бернарду Силву в «Барселону»

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«Манчестер Сити» не отпустил полузащитника Бернарду Силву в «Барселону», сообщает AS.
В последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего полузащитника сборной Португалии. Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом.
«Ман Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барса» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.
Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Силва провел 19 матчей за команду в премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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