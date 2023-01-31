«Арсенал» не смог договориться с «Брайтоном» по трансферу Кайседо

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«Арсенал» не смог договориться с «Брайтоном» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб несколько раз повышал предложение по трансферу 21-летнего игрока, но каждый раз получал отказ. «Брайтон» не собирается отпускать полузащитника в зимнее трансферное окно.
Кайседо перешел в «Брайтон» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.
Теперь «Арсенал» переключил внимание на полузащитника «Челси» Жоржиньо, который уже успешно прошел медобследование.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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