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Сегодня, 09:58

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на случай ухода Гвардиолы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» может назначить Луиса Энрике новым главным тренером, если Пеп Гвардиола покинет команду, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, Гвардиола летом может взять творческий отпуск и покинуть «Манчестер Сити». На этот случай «горожане» рассматривают на замену кандидатуру Луиса Энрике.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Луис Энрике
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