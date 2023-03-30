«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на случай ухода Гвардиолы

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«Манчестер Сити» может назначить Луиса Энрике новым главным тренером, если Пеп Гвардиола покинет команду, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, Гвардиола летом может взять творческий отпуск и покинуть «Манчестер Сити». На этот случай «горожане» рассматривают на замену кандидатуру Луиса Энрике.
Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».