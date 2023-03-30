«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на случай ухода Гвардиолы

«Манчестер Сити» может назначить Луиса Энрике новым главным тренером, если Пеп Гвардиола покинет команду, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, Гвардиола летом может взять творческий отпуск и покинуть «Манчестер Сити». На этот случай «горожане» рассматривают на замену кандидатуру Луиса Энрике.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».