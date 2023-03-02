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Сегодня, 10:38

«Манчестер Сити» сосредоточился на приобретении Беллингема

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» стремится заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб решил отказаться от идеи подписания полузащитника «Челси» Матео Ковачич и сосредоточится на приобретении Беллингема.

Инсайдер утверждает, что будущее Ковачича остается открытым, и решение по ситуации с контрактом с синими, который рассчитан до 30 июня 2024 года, будет принято позднее.

Ранее сообщалось, что 19-летний Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на отсутствие Лиги чемпионов. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 110 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Джуд Беллингем
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