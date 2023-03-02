«Манчестер Сити» сосредоточился на приобретении Беллингема

«Манчестер Сити» стремится заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб решил отказаться от идеи подписания полузащитника «Челси» Матео Ковачич и сосредоточится на приобретении Беллингема.

Инсайдер утверждает, что будущее Ковачича остается открытым, и решение по ситуации с контрактом с синими, который рассчитан до 30 июня 2024 года, будет принято позднее.

Ранее сообщалось, что 19-летний Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на отсутствие Лиги чемпионов. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 110 миллионов евро.