«Манчестер Сити» сосредоточился на приобретении Беллингема

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«Манчестер Сити» стремится заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб решил отказаться от идеи подписания полузащитника «Челси» Матео Ковачич и сосредоточится на приобретении Беллингема.
Инсайдер утверждает, что будущее Ковачича остается открытым, и решение по ситуации с контрактом с синими, который рассчитан до 30 июня 2024 года, будет принято позднее.
Ранее сообщалось, что 19-летний Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на отсутствие Лиги чемпионов. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 110 миллионов евро.