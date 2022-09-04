Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

4 сентября, 20:24

Гол Антони в дебютном матче и дубль Рэшфорда помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал»

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Манчестер Юнайтед» празднуют гол в ворота «Арсенала».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» на своем поле в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

В составе хозяев отличился дублем нападающий Маркус Рэшфорд, еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра стала дебютной в составе «МЮ». Единственный гол гостей на счету Букайо Саки.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 6 матчах. «Арсенал» лидирует с 15 очками в 6 встречах, сегодняшнее поражение стало для команды Микеля Артеты первым в текущем розыгрыше АПЛ. До этого «канониры» выиграли пять матчей подряд.

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома против «Эвертона» (11 сентября, 16.00 мск), а «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Кристал Пэлас» (11 сентября, 18.30 мск).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
04 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
2
6
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Антони забил гол в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»

АПЛ: «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и другие матчи 6-го тура